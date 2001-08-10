В Южно-Сахалинске на маршрут № 62 вышел брендированный автобус

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск официально признан Семейной столицей России, и этот статус находит отражение в жизни города. На маршрут № 62 вышел автобус с ярким оформлением в стиле детского рисунка.

Как сообщили ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска, солнечные краски и семейная тематика привлекают внимание горожан и напоминают о ценностях, которые объединяют жителей островной столицы.

Как житель Южно-Сахалинска, я испытываю огромную радость и гордость за наш город. Уверен, такое оформление будет поднимать настроение пассажирам. Маршрут № 62 охватывает ключевые точки города, поэтому его увидят многие, - отметил начальник отдела перевозок АО "Транспортная компания" Александр Карпенко.

Тематические баннеры уже украшают многие улицы Южно-Сахалинска. Теперь их дополняет брендированный автобус маршрута № 62 - ещё одна часть городского оформления, посвящённого семейным ценностям.

Напомним, Южно-Сахалинск стал Семейной столицей России две недели назад - 13 октября. Об этом объявили со сцены Государственного Кремлёвского дворца. Награду от лица всех жителей города и региона получили губернатор Валерий Лимаренко и мэр Сергей Надсадин. Укрепление семейных ценностей, поддержка материнства и детства - приоритеты совместной работы муниципальных и областных властей. В 2027 году эта работа будет продолжена.