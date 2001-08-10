Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Более 1500 компаний обратились с начала года за поддержкой в Кадровый центр Сахалина. Среди востребованных услуг - подбор кандидатов, организация собеседований и открытых отборов, консультации по мерам государственной поддержки.

Как сообщили ТИА "Острова" в правительстве Сахалинской области, всего работодатели региона заявили 9533 вакансии на 32 107 рабочих мест. При поддержке Кадрового центра трудоустроили сотрудников более чем на 11,2 тыс. из них.

Кадровые консультанты изучают требования компаний, подбирают соискателей с подходящим опытом и квалификацией, организуют встречи с работодателями. Если необходимых специалистов нет, помогают рассмотреть возможности профессионального обучения.

Такую возможность использовал 48-летний Александр Оськин из Смирных. Ранее он работал монтажником, слесарем по ремонту автомобилей и разнорабочим. В январе мужчина обратился в местный Кадровый центр, но найти подходящую работу долго не удавалось.

Специалисты предложили ему бесплатно освоить профессию электромонтёра, востребованную в ПАО "Сахалинэнерго" - одном из приоритетных островных предприятий. В сентябре сахалинец завершил обучение и получил направление на вакансию электромонтёра третьего разряда. После собеседования и прохождения медкомиссии его приняли на работу в энергетическую компанию.

- Я долго искал работу, рассматривал разные варианты, но устроиться не получалось. Когда в Кадровом центре предложили выучиться на электромонтёра, решил попробовать. Обучение закончил, получил новую специальность и теперь работаю в "Сахалинэнерго". Спасибо, что помогли найти другой путь, - поделился Александр Оськин.

- Мы помогаем предприятиям находить нужных сотрудников, жителям региона - стабильную работу. При трудоустройстве людей с инвалидностью, молодёжи и граждан, освободившихся из мест лишения свободы, компании могут получить компенсацию расходов на заработную плату. В среднем размер такой поддержки в этом году составил около 160 тысяч рублей на одного работодателя, - рассказала директор Кадрового центра "Работа России" Сахалинской области Елена Савельева.

Напомним, получить бесплатную помощь в подборе персонала, узнать о программах обучения и доступных мерах финансовой поддержки работодатели могут в любом филиале Кадрового центра "Работа России".