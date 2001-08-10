На Сахалине стартовал завершающий модуль обучения по управлению креативной экономикой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Образовательная программа профессиональной переподготовки «Управление креативной экономикой Дальнего Востока» реализуется с августа по октябрь 2026 года и направлена на развитие кадрового потенциала креативных индустрий ДФО и масштабирование проектов через цифровые платформы. Третий очный модуль пройдет с 26 по 30 октября в Южно-Сахалинске. Участники познакомятся с инфраструктурой поддержки креативных индустрий региона и изучат практики, которые могут использовать в развитии собственных проектов. Программа продолжает системную работу Минвостокразвития России и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) по формированию и развитию экосистемы креативной экономики в Дальневосточном федеральном округе.

В программу включено посещение Арт-резиденции «Маяк», Сахалинского дома ремесел и Школы дизайна и архитектуры «Арте Нова». Для знакомства с ролью образования и музейного дела в формировании единой креативной среды города участники также посетят музейный комплекс «Сахалин» и филиал Театрального института имени Бориса Щукина.

Проект «Управление креативной экономикой Дальнего Востока» объединяет предпринимателей, представителей органов власти, образовательных организаций и институтов развития и включает два очных модуля и дистанционный блок общей продолжительностью 256 академических часов. Участники осваивают инструменты работы с цифровыми платформами, продвижения продуктов, оценки экономики проектов и выстраивания межрегиональной кооперации.

По итогам обучения предприниматели подготовят стратегии масштабирования своих проектов, а представители образовательных организаций – модели подготовки кадров по приоритетным направлениям креативной экономики.

«Для Сахалинской области межрегиональная кооперация в креативной сфере – необходимый механизм развития. Она позволяет расширять возможности локального рынка, привлекать компетенции других регионов ДФО и встраивать сахалинские проекты в межотраслевые цепочки. Это открывает дополнительные перспективы для туризма, ИТ, городской среды и развития человеческого капитала. Программа помогает подготовить управленцев, которые смогут выстраивать такие связи, оценивать потенциал проектов и обеспечивать их дальнейшее развитие», – отметил директор департамента развития территорий КРДВ Вячеслав Завалин.

Стратегия социально-экономического развития Сахалинской области до 2035 года определяет восемь приоритетных направлений креативной экономики: туристический кластер, кино и анимацию, моду, ИТ, архитектуру и урбанистику, медиа, исполнительское и изобразительное искусство. К 2030 году в регионе планируется реализовать более 50 мероприятий по развитию креативной экономики, создать креативный кластер и увеличить долю отрасли в валовом региональном продукте до 6%.

По мнению члена Общественной палаты РФ, президента Торгово-промышленной палаты Сахалинской области Галины Дзюбы, для достижения этих целей важны обмен опытом и подготовка специалистов, способных развивать креативные проекты с учетом потребностей региона.

«Наш проект „Колледж креативных индустрий“ – одна из ключевых инициатив Института развития профессионального образования, запущенная по поручению Президента РФ. Мы формируем экосистему поддержки субъектов креативных индустрий и создаем основу для подготовки кадров. Участие сахалинской команды в образовательной программе – хороший старт для подготовки востребованных управленцев, которые смогут развивать креативную экономику региона», – сказала Галина Дзюба.

«Программа „Управление креативной экономикой Дальнего Востока“ готовит управленцев для всех восьми приоритетных направлений, определенных стратегией Сахалинской области, – от туризма и ИТ до кино, моды и медиа. За три месяца участники получают компетенции, необходимые для масштабирования проектов через цифровые платформы и выстраивания межрегиональных связей. Важная часть обучения – наставничество: к работе с командами привлечены специалисты Университета креативных индустрий, межуниверситетского проекта „Открываем Россию заново“, Федерации креативных индустрий и преподаватели КРДВ. Это помогает участникам прорабатывать проекты с экспертами и адаптировать полученные знания к практическим задачам», – рассказала директор специализированного структурного образовательного подразделения КРДВ Ксения Кишкарева.

Образовательная программа профессиональной переподготовки «Управление креативной экономикой Дальнего Востока» завершится 30 октября итоговой защитой проектов.