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17:32, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине стартовал завершающий модуль обучения по управлению креативной экономикой

На Сахалине стартовал завершающий модуль обучения по управлению креативной экономикой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Образовательная программа профессиональной переподготовки «Управление креативной экономикой Дальнего Востока» реализуется с августа по октябрь 2026 года и направлена на развитие кадрового потенциала креативных индустрий ДФО и масштабирование проектов через цифровые платформы. Третий очный модуль пройдет с 26 по 30 октября в Южно-Сахалинске. Участники познакомятся с инфраструктурой поддержки креативных индустрий региона и изучат практики, которые могут использовать в развитии собственных проектов. Программа продолжает системную работу Минвостокразвития России и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) по формированию и развитию экосистемы креативной экономики в Дальневосточном федеральном округе.

В программу включено посещение Арт-резиденции «Маяк», Сахалинского дома ремесел и Школы дизайна и архитектуры «Арте Нова». Для знакомства с ролью образования и музейного дела в формировании единой креативной среды города участники также посетят музейный комплекс «Сахалин» и филиал Театрального института имени Бориса Щукина.

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Проект «Управление креативной экономикой Дальнего Востока» объединяет предпринимателей, представителей органов власти, образовательных организаций и институтов развития и включает два очных модуля и дистанционный блок общей продолжительностью 256 академических часов. Участники осваивают инструменты работы с цифровыми платформами, продвижения продуктов, оценки экономики проектов и выстраивания межрегиональной кооперации.

По итогам обучения предприниматели подготовят стратегии масштабирования своих проектов, а представители образовательных организаций – модели подготовки кадров по приоритетным направлениям креативной экономики.

«Для Сахалинской области межрегиональная кооперация в креативной сфере – необходимый механизм развития. Она позволяет расширять возможности локального рынка, привлекать компетенции других регионов ДФО и встраивать сахалинские проекты в межотраслевые цепочки. Это открывает дополнительные перспективы для туризма, ИТ, городской среды и развития человеческого капитала. Программа помогает подготовить управленцев, которые смогут выстраивать такие связи, оценивать потенциал проектов и обеспечивать их дальнейшее развитие», – отметил директор департамента развития территорий КРДВ Вячеслав Завалин.

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Стратегия социально-экономического развития Сахалинской области до 2035 года определяет восемь приоритетных направлений креативной экономики: туристический кластер, кино и анимацию, моду, ИТ, архитектуру и урбанистику, медиа, исполнительское и изобразительное искусство. К 2030 году в регионе планируется реализовать более 50 мероприятий по развитию креативной экономики, создать креативный кластер и увеличить долю отрасли в валовом региональном продукте до 6%.

По мнению члена Общественной палаты РФ, президента Торгово-промышленной палаты Сахалинской области Галины Дзюбы, для достижения этих целей важны обмен опытом и подготовка специалистов, способных развивать креативные проекты с учетом потребностей региона.

«Наш проект „Колледж креативных индустрий“ – одна из ключевых инициатив Института развития профессионального образования, запущенная по поручению Президента РФ. Мы формируем экосистему поддержки субъектов креативных индустрий и создаем основу для подготовки кадров. Участие сахалинской команды в образовательной программе – хороший старт для подготовки востребованных управленцев, которые смогут развивать креативную экономику региона», – сказала Галина Дзюба.

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«Программа „Управление креативной экономикой Дальнего Востока“ готовит управленцев для всех восьми приоритетных направлений, определенных стратегией Сахалинской области, – от туризма и ИТ до кино, моды и медиа. За три месяца участники получают компетенции, необходимые для масштабирования проектов через цифровые платформы и выстраивания межрегиональных связей. Важная часть обучения – наставничество: к работе с командами привлечены специалисты Университета креативных индустрий, межуниверситетского проекта „Открываем Россию заново“, Федерации креативных индустрий и преподаватели КРДВ. Это помогает участникам прорабатывать проекты с экспертами и адаптировать полученные знания к практическим задачам», – рассказала директор специализированного структурного образовательного подразделения КРДВ Ксения Кишкарева.

Образовательная программа профессиональной переподготовки «Управление креативной экономикой Дальнего Востока» завершится 30 октября итоговой защитой проектов.

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