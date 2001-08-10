Волонтеры проекта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники «Сахалинморнефтегаз-Шельф» (дочернее общество «Роснефти», проект «Сахалин-1») организовали волонтерскую спортивную акцию «Пушистый забег» и собрали свыше 250 килограммов кормов, которые направили в приюты для брошенных домашних питомцев.

«Пушистый забег» проводится волонтерами «Сахалинморнефтегаз-Шельф» уже в четвертый раз. В качестве стартового взноса за участие в кроссе на дистанции 2 км по пересеченной местности сотрудники собирали помощь для содержания домашних животных.

В забеге приняли участие около 70 сотрудников «Сахалинморнефтегаз-Шельф» и членов их семей. Вся собранная помощь была оперативно рассортирована и доставлена адресатам. В преддверии зимы поддержка в виде сухих и влажных кормов, аксессуаров и инвентаря для содержания питомцев особено важна. По особому запросу также собирались специализированные корма для животных с проблемами здоровья.

С наступлением ненастья и холодов безнадзорным животным традиционно требуется повышенное внимание и помощь. Оказаться на улице – тяжелое испытания для кошек и собак, и без присмотра они могут стать опасны для людей. Поэтому содействие приютам решает важную социальную задачу. Брошенные питомцы приобретают временное убежище на период поиска нового хозяина, и таким образом снижаются риски для безопасной городской среды.

Волонтерство является неотъемлемой частью корпоративной культуры компании «Роснефть». Программа «Платформа добрых дел» реализуется уже более четырех лет и объединяет десятки тысяч сотрудников. Ежегодно волонтеры «Роснефти» организуют сотни гуманитарных, социальных, экологических, спортивных инициатив, направленных на решение общественно значимых проблем.