Из Южно-Сахалинска запустят дополнительные рейсы во Владивосток и Хабаровск
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
25 октября главная воздушная гавань Сахалинской области перешла на новое расписание полётов. Корректировки связаны со стартом осенне-зимнего сезона навигации в России.
Как сообщили ТИА "Острова" в АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск", в этом периоде команда предприятия будет обслуживать воздушные суда по 18 направлениям: как внутренним, так и международным. Одними из ключевых в межрегиональном секторе остаются авиаперевозки в Москву, Новосибирск, Красноярск, Владивосток и Хабаровск.
Связь острова с городами-дальневосточниками из этого списка в новый сезон усилят дополнительными рейсами. Их во Владивосток и Хабаровск запускает S7. Улететь в эти населённые пункты на её крыльях авиакомпании сахалинские путешественники смогут по средам и субботам, а также по вторникам, четвергам и воскресеньям соответственно. Кроме того, "Сибирь" усилила маршрутную сеть воздушной гавани новым рейсом в Иркутск. Его команда авиагавани будет обслуживать по субботам.
Что касается московского направления, комплекс будет принимать и отпускать самолёты в столицу ежедневно. По понедельникам, четвергам и субботам - дважды за смену. Время движения рейсов по этому маршруту на осенне-зимний период скорректировали. Уточнить информацию можно на официальном сайте авиакомпаний.
Международные авиаперевозки в новом сезоне комплекс будет обслуживать впервые. В списке направлений: Пекин, Харбин и Шанхай.
Новый период аэровокзальный комплекс встретил в полной готовности. Команда предприятия прошла обучение по безопасности полётов, работе в неблагоприятных погодных условиях и при возникновении экстренных ситуаций. Технику мы тоже проверили и обновили. Расписание полётов сформировали таким образом, чтобы пассажирам было комфортно. Как и всегда: безопасность путешественников, бесперебойность обслуживания, скорость и качество - наши приоритеты, - отметил генеральный директор АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск" Руслан Степанец.
В таком режиме аэровокзальный комплекс будет работать вплоть до 28 марта 2027 года. Тогда в авиационном мире стартует новый сезон навигации - весенне-летний.
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