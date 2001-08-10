Военнослужащие на Сахалине обучаются стрельбе из гранатомёта РПГ-7В

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине военнослужащие Восточного военного округа (ВВО), заключившие первые контракты с Минобороны России, обучаются стрельбе из ручного противотанкового гранатомёта РПГ-7В.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе Восточного военного округа, несмотря на развитие беспилотной авиации, РПГ-7В остаётся востребованным оружием ближнего боя пехоты, способным эффективно поражать танки, БМП и долговременные огневые точки противника.

На теоретических занятиях военнослужащие изучили тактико-технические характеристики гранатомёта, виды боеприпасов к нему, а также самые уязвимые места бронированной техники, в том числе зарубежного производства.

На первых практических занятиях военнослужащие ведут огонь из специального приспособления для учебной стрельбы ПУС-7. Оно позволяет произвести выстрел из РПГ-7В патроном 7,62 мм, но при этом наведение на цель осуществляется штатным прицельным приспособлением.

В ближайшее время на полигоне "Троицкий" военнослужащим предстоят стрельбы боевыми гранатами из РПГ-7В по мишеням, имитирующим танки и легкобронированную технику "противника". Это станет финальным и самым ответственным этапом их подготовки.