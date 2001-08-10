В Южно-Сахалинске отметят 80-летие Института морской геологии и геофизики

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Тематический вечер "Сахалин в объективе науки и открытий" состоится в главной островной библиотеке 30 октября в 16:00. Мероприятие приурочено к 80-летию Института морской геологии и геофизики Дальневосточного отделения Российской академии наук.

Как сообщили ТИА "Острова" в СахОУНБ им. Н.А. Тарасова, вечер пройдёт в рамках Десятилетия науки и технологий в Российской Федерации.

Инициатива направлена на популяризацию фундаментальной науки, демонстрацию её ключевой роли в изучении и устойчивом развитии региона, а также на сохранение уникального научного наследия, включая монографии, геологические карты и материалы экспедиций, бережно хранимые в фондах библиотеки.

Вечер объединит на одной площадке представителей научного и культурного сообщества острова. Свои выступления представят исполняющий обязанности директора ИМГиГ ДВО РАН, доктор физико-математических наук Дмитрий Ковалев, заместитель директора по научной работе, кандидат физико-математических наук Александр Прытков, а также руководитель Центра коллективного пользования института, доктор технических наук Вячеслав Мелкий. Музыкальным сопровождением вечера станут композиции о Сахалине и морских экспедициях в исполнении группы "Варианты".

Программа мероприятия охватит широкий спектр вопросов: от истории создания института, прошедшего путь от послевоенной исследовательской базы до ведущего центра фундаментальных исследований, до современных научных открытий. Гости познакомятся с этапами становления сахалинской академической науки и историями, которые помнят стены института.

Важной частью встречи станет открытие в фойе библиотеки уникальной выставки, посвящённой истории и современным исследованиям ИМГиГ. Экспозиция продолжит работу и после завершения вечера, позволяя гостям глубже погрузиться в мир сахалинской науки. Дополнительно вниманию посетителей будут представлены выставки "Тайны цветущего Сахалина: орхидеи" и "Наука и искусство".

Встреча пройдёт в конференц-зале на первом этаже. Дополнительная информация по телефону: +7 (4242) 45-25-42.