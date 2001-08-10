В Южно-Сахалинске отметят 80-летие Института морской геологии и геофизики
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Тематический вечер "Сахалин в объективе науки и открытий" состоится в главной островной библиотеке 30 октября в 16:00. Мероприятие приурочено к 80-летию Института морской геологии и геофизики Дальневосточного отделения Российской академии наук.
Как сообщили ТИА "Острова" в СахОУНБ им. Н.А. Тарасова, вечер пройдёт в рамках Десятилетия науки и технологий в Российской Федерации.
Инициатива направлена на популяризацию фундаментальной науки, демонстрацию её ключевой роли в изучении и устойчивом развитии региона, а также на сохранение уникального научного наследия, включая монографии, геологические карты и материалы экспедиций, бережно хранимые в фондах библиотеки.
Вечер объединит на одной площадке представителей научного и культурного сообщества острова. Свои выступления представят исполняющий обязанности директора ИМГиГ ДВО РАН, доктор физико-математических наук Дмитрий Ковалев, заместитель директора по научной работе, кандидат физико-математических наук Александр Прытков, а также руководитель Центра коллективного пользования института, доктор технических наук Вячеслав Мелкий. Музыкальным сопровождением вечера станут композиции о Сахалине и морских экспедициях в исполнении группы "Варианты".
Программа мероприятия охватит широкий спектр вопросов: от истории создания института, прошедшего путь от послевоенной исследовательской базы до ведущего центра фундаментальных исследований, до современных научных открытий. Гости познакомятся с этапами становления сахалинской академической науки и историями, которые помнят стены института.
Важной частью встречи станет открытие в фойе библиотеки уникальной выставки, посвящённой истории и современным исследованиям ИМГиГ. Экспозиция продолжит работу и после завершения вечера, позволяя гостям глубже погрузиться в мир сахалинской науки. Дополнительно вниманию посетителей будут представлены выставки "Тайны цветущего Сахалина: орхидеи" и "Наука и искусство".
Встреча пройдёт в конференц-зале на первом этаже. Дополнительная информация по телефону: +7 (4242) 45-25-42.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:52 Сегодня На Сахалине автоинспекторы за выходные задержали 27 пьяных водителей и 38 – без прав
08:15 Сегодня В Вахрушеве загорелся многоквартирный дом, огонь охватил 800 квадратных метров
10:01 Сегодня Житель Южно-Сахалинска заплатит штраф за оскорбление женщины в интернете
09:25 Сегодня В Южно-Сахалинске наказали директора УК за отсутствие горячей воды в доме
09:33 19 Октября За выходные автоинспекторы задержали на Сахалине 21 пьяного водителя и 27 – без прав
15:24 22 Октября Жителям Южно-Сахалинска предлагают придумать легенду об останце Лягушка
13:20 19 Октября Полицейские изъяли у жителя Корсакова 66 пакетиков с гашишным маслом
10:21 21 Октября С начала года сахалинские работодатели заявили более 31 тысячи вакансий
16:12 27 Сентября Дмитрий Медведев: «Наше общество дало достойный ответ киевскому режиму»
08:57 17 Октября Минэнерго поддержит дальневосточных подрядчиков в крупных энергопроектах
17:11 13 Октября Дожди и грозы прогнозируют в Южно-Сахалинск 14 октября
09:07 9 Октября Житель Поронайска затащил чужого ребёнка в квартиру и запер дверь
Выбор редакции
- 11:14 Сегодня Сахалинцев приглашают на "Ночь искусств - 2026"
- 15:24 22 Октября Жителям Южно-Сахалинска предлагают придумать легенду об останце Лягушка
- 09:22 22 Октября Сахалинцев приглашают к диалогу об островной драматургии
- 13:19 21 Октября На Сахалине и Курилах завершается благоустройство общественных пространств
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?