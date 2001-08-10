Банки и маркетплейсы договорились

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По оценке Wildberries, россияне расширяют ассортимент покупок на маркетплейсе. Кроме традиционных одежды, обуви и товаров для красоты и дома, в корзину часто попадают дорогостоящие и крупногабаритные товары, например, смартфоны, электроника, крупная бытовая техника и ювелирные изделия.

В третьем квартале продажи шин и дисков на маркетплейсе выросли почти в 4 раза по сумме покупко по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, крупной бытовой техники – на 66%, стройматериалов и мебели на заказ – на 84%, а мягкой мебели – в 1,5 раза.

Реагируя на изменение потребительского поведения, партнерские программы с маркетплейсами расширяют банки. Это позволяет объединять инструменты привлечения покупателей: финансовые организации стимулируют использование своих карт, а торговые площадки — повторные покупки и участие в собственных программах лояльности.

«Потенциальная аудитория ВТБ и Wildberries – все экономически активные потребители в России. Всего за год банки и маркетплейсы прошли путь от прямого противостояния до совместной выгоды», – отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.