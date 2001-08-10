В Южно-Сахалинске чествовали работников автомобильного транспорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В преддверии Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта, который в этом году приходится на 25 октября, в Южно-Сахалинске прошло торжественное чествование представителей отрасли. Вице-мэр города Виталий Данилов поздравил водителей, механиков, инженеров, диспетчеров и слесарей.

Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, именно усилиями этих людей транспортная реформа, стартовавшая в городе в 2022 году при поддержке губернатора Валерия Лимаренко и регионального правительства, дала ощутимые результаты. За это время обновили 90% автопарка – по городу курсируют современные автобусы на газомоторном топливе с бесконтактной системой оплаты, а полное обновление транспорта планируют завершить в 2027 году.

В городе появилось более 135 новых автобусных остановок, оптимизирована маршрутная сеть. Работают семь транспортно-пересадочных узлов, где по транспортной карте с рельсобуса можно бесплатно пересесть на автобус – на пересадку даётся 45 минут. Расписание автобусов интегрировано в систему железнодорожного транспорта, введены абонементы на сутки, неделю или месяц. Главным итогом реформы стал рост пассажиропотока: за год он превысил 30 миллионов человек.

Ещё одним знаковым событием стало подписание 5 октября соглашения между Южно-Сахалинском и Владивостоком о внедрении единой транспортной карты. Единый оператор отмечает, что картой во Владивостоке уже пользуются жители Южно-Сахалинска.

Виталий Данилов подчеркнул: «Эффективность подтверждают и отзывы горожан: жители по достоинству оценили проделанную работу. Но на достигнутом не останавливаемся – вместе с перевозчиками продолжаем развитие транспортной системы, открываем новые маршруты, достраиваем современный автобусный парк и внедряем цифровые комплексы».

В завершение вице-мэр поздравил сотрудников отрасли с профессиональным праздником и пожелал им уверенности в завтрашнем дне: чтобы на дороге всегда горел зелёный свет, поездки были безопасными, а дома работников всегда ждали с любовью и теплом.