Сахалинский зоопарк проведёт лекцию и квест ко Дню кенгуру

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинский зооботанический парк приглашает познавательно и интересно провести выходные. Участие во всех мероприятиях – по входному билету в зоопарк.

Как рассказали ТИА «Острова» в Сахалинском зооботаническом парке, 24 октября в 13:00 пройдёт интерактивная лекция ко Дню кенгуру «Сумчатое сафари». Специалисты расскажут об экологических проблемах, с которыми сталкиваются кенгуру в природе, а также о жизни сумчатых в островном зоопарке: как зоокиперы составляют рацион, какие игрушки подходят для обогащения среды и о других условиях благополучия этих животных. Место встречи – у главного входа, перед экспозицией «Приматы».

В этот же день в 14:00 начнётся квест «Пропавший кенгурёнок». Участникам предстоит проявить наблюдательность, отыскать подсказки и не только вернуть кенгурёнка, но и справиться с причиной его исчезновения. Место встречи – у главного входа, перед экспозицией «Приматы».

В 15:00 пройдёт показательное кормление капуцинов-фавнов. Эти цепкохвостые обезьянки ловко орудуют подручными материалами и по интеллектуальным способностям не уступают шимпанзе. Специалисты расскажут, как они используют свой ум в природе и в условиях зоопарка. Место встречи – экспозиция «Приматы».

25 октября в 11:00 состоится показательное кормление змей семейства ужеобразные (16+). Вопреки распространённому мифу, ужи и другие змеи не пьют молоко. Их рацион и стратегии охоты даже в пределах одного семейства могут отличаться. Зоопарк приглашает самых стойких увидеть змеиную охоту своими глазами и узнать больше об образе жизни рептилий. На мероприятии будет использоваться живой корм, так что зрелище не для слабонервных. Место встречи – экспозиция «Экзотариум».