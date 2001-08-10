Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На реализацию нового программного документа «Единой России» в проекте федерального бюджета на ближайшие три года предусмотрено свыше 18 триллионов рублей, в том числе чуть более шести триллионов рублей — на 2027 год, сообщил Председатель партии на совещании с руководством партии и членами Правительства.

«Ключевыми приоритетами остаются укрепление обороноспособности и безопасности страны, поддержка бойцов, членов их семей, обеспечение комплексной реабилитации, помощи в трудоустройстве, предоставлении положенных по закону льгот. Необходимые для этого средства должны быть учтены в бюджете в полном объёме», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

По его словам, продолжится работа над масштабной модернизацией социальной инфраструктуры.

«Проект федерального бюджета предусматривает 105 миллиардов рублей на строительство школ, 80 миллиардов — на ремонт общежитий вузов, 65 миллиардов — на ремонт общежитий техникумов и колледжей, 278 миллиардов рублей заложено на модернизацию больниц и поликлиник. Партия должна будет активно заниматься решением и этих задач», — акцентировал он.

Со следующего года стартует новая программа по капитальному ремонту детских садов, напомнил Дмитрий Медведев.

«Мы говорили об этом в ходе подготовки Народной программы. Это результат того, как шло обсуждение на наших отчётных форумах «Есть результат!», в которых принимали участие коллеги из Правительства. В проекте федерального бюджета на строительство детских садов предусмотрено свыше 25 миллиардов рублей, 47 миллиардов — на их ремонт», — рассказал Председатель партии.

Более 180 миллиардов рублей в ближайшие три года заложено на проект «Формирование комфортной городской среды».

«Единая Россия» эту программу начинала, и достаточно давно и успешно ведёт эту работу. В рамках неё происходит благоустройство общественных пространств. Это касается всей территории страны. Также почти 4,5 триллиона рублей предусмотрено на дорожное хозяйство. Свыше 65 миллиардов из них планируется направить на обновление общественного транспорта, включая наземный электрический транспорт», — добавил Дмитрий Медведев.

Одно из важнейших направлений Народной программы — демография и поддержка семей с детьми. В ближайшие три года на это предусмотрено в общей сложности 10 триллионов рублей. Сюда включено единое пособие, индексация маткапитала, семейная налоговая выплата.

На программы улучшения жилищных условий семей с детьми в общей сложности заложено почти два триллиона рублей. Продолжится финансирование программ помощи детям с редкими и сложными заболеваниями, которые идут по линии фонда «Круг добра».

Дмитрий Медведев особо подчеркнул, что новая Народная программа включает подробные меры, направленные на достижение технологического лидерства — соответствующая задача поставлена Главой государства. На реализацию этих проектов предусмотрено почти два триллиона рублей.

При подготовке проекта закона ко второму чтению нужно сохранить расходы по приоритетным направлениям Народной программы, поскольку это ключевые вещи, с которыми партия победила на выборах, заявил Дмитрий Медведев.

«В частности, имею в виду социальную поддержку, которую в том числе оказывают социально ориентированные некоммерческие организации, здравоохранение, науку, сельское хозяйство, инфраструктуру. При необходимости прошу проработать с коллегами из Правительства вопросы о дополнительном финансировании, если это потребуется. В центре нашего внимания должны быть меры по поддержке регионов. Проект бюджета предусматривает выполнение решения Президента о переносе сроков погашения бюджетных кредитов. Оно было принято по предложению партии. Перенос выплат позволит регионам ежегодно направлять порядка 100 миллиардов рублей на приоритетные направления Народной программы и национальных проектов. Кроме того, нужно подумать о том, чтобы освободить регионы от уплаты процентов. Они просили об этом неоднократно. Видимо, данная мера в настоящий момент уже назрела. Это позволит обеспечить приток дополнительных средств в их региональные бюджеты», — отметил Председатель «Единой России».

Также важно конкретно определить направления финансирования, над которыми партия будет работать в течение года, включая такие важные моменты, как перераспределение средств или образование дополнительных расходов, заявил Дмитрий Медведев.

«Я просил бы фракцию «Единой России» подготовить и обеспечить принятие соответствующих постановлений Государственной Думы. Напомню, что в ходе исполнения бюджета 2026 года на реализацию Народной программы было дополнительно направлено свыше 180 миллиардов рублей. Вот это как раз то, что удалось дополнительно изыскать», — резюмировал он.