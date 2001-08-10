Кадровый центр трудоустроил 106 сахалинцев после сокращения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Островитяне работают бухгалтерами, инспекторами, водителями, менеджерами, специалистами по охране труда и кадрам, делопроизводителями, библиотекарями, продавцами-консультантами, охранниками.

Одна из тех, кому удалось быстро вернуться к работе, — 61-летняя Галина Ходаревская из Долинска. По образованию она инженер-строитель, окончила Хабаровский политехнический институт. До сокращения занимала должность ведущего советника в департаменте архитектуры и градостроительства Южно-Сахалинска.

После увольнения женщина обратилась в Долинский Кадровый центр. Карьерный консультант Мария Даутова помогла составить резюме, связалась с работодателем и организовала собеседование. Меньше чем через месяц женщина устроилась консультантом в администрацию Долинского муниципального округа. Новую работу удалось найти в родном городе.

«Хотелось найти работу, где пригодится мой опыт. В Кадровом центре помогли с резюме и организовали собеседование. Очень рада, что удалось так быстро трудоустроиться рядом с домом», — поделилась Галина Ходаревская.

Однако не всем удается найти подходящее место за несколько недель. После увольнения людям нередко приходится пересматривать профессиональные планы, осваивать новые навыки или искать работу в другой сфере.

«После сокращения поиск новой работы занимает в среднем 102 дня. Наша задача — помочь человеку сократить этот срок и быстрее вернуться к трудовой жизни. Для этого мы не только подбираем вакансии, но и предлагаем профориентацию, психологическую поддержку и при необходимости переобучение», — рассказала директор Кадрового центра «Работа России» Сахалинской области Елена Савельева.

Возможностью получить новую профессию уже воспользовались 23 человека. Они осваивают специальности бухгалтера, делопроизводителя, специалиста по кадрам, охране труда и закупкам, водителя погрузчика, оператора котельной, электромонтера, охранника и помощника по уходу.

Обращаться в Кадровый центр можно еще до увольнения, сразу после получения уведомления о сокращении. Специалисты помогут заранее начать поиск работы и расскажут о положенных выплатах и трудовых гарантиях.

По закону работодатель обязан письменно предупредить сотрудника о сокращении, как правило, не менее чем за два месяца, предложить имеющиеся подходящие вакансии и выплатить предусмотренные компенсации. Для жителей районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей действуют дополнительные гарантии на период трудоустройства.

Получить бесплатную консультацию, узнать о вакансиях и возможностях бесплатного обучения можно в любом филиале Кадрового центра региона.