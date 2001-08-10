С начала года Сахалинская таможня проконтролировала более 25 млн тонн грузов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

К 35-летию образования Федеральной таможенной службы, которое ведомство отметит 25 октября, в День таможенника РФ, в Сахалинской таможне рассказали об особенностях работы и результатах.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Сахалинской таможни, с начала 2026 года таможня перечислила в федеральный бюджет свыше 1,8 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом рост составил 22%. В основном эта цифра формируется за счёт поступления платежей физических лиц, которые ввозят автомобили для личного пользования. В текущем году ввезено более 4000 автомобилей, рост составил 13%. Покупательский спрос в этом сегменте остаётся по-прежнему высоким.

В целом объёмы международной торговли, грузооборот, а также пассажиропоток в регионе деятельности Сахалинской таможни в 2026 году сохраняются примерно на уровне прошлого года. С начала года таможня оформила багаж около 77 тысяч пассажиров и более 25 млн тонн грузов.

Начальник Сахалинской таможни Евгений Федорченко отметил: «Главными изменениями, которые произошли в таможенных органах за последние годы, можно назвать цифровизацию и разделение функций декларирования и фактического таможенного контроля. По общему правилу декларирование товаров осуществляется в электронной форме центрами электронного декларирования, которые с использованием современных технологий осуществляют проверку заявленных сведений и выпуск товаров. Основной задачей таможен фактического контроля, к числу которых относится Сахалинская таможня, является физический контроль перемещаемых товаров и транспортных средств в местах пересечения границы».

Сахалинская таможня – одна из крупнейших таможен Дальнего Востока и России по региону деятельности. В него входят Сахалинская область, Камчатский край, Магаданская область, Чукотский автономный округ. Она осуществляет контроль в 18 действующих пунктах пропуска, из которых 13 морских и 5 воздушных.