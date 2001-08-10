В аэропорту Южно-Сахалинска открылась выставка работ участников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 22 октября пассажиры могут познакомиться с произведениями детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в зоне ожидания вылетов. Здесь разместили работы участников X юбилейного творческого фестиваля-конкурса «Поющие острова — 2026».

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск», экспозиция объединила две конкурсные номинации – «Изобразительное творчество» и «Декоративно-прикладное творчество». Юные авторы использовали разные художественные техники и материалы, чтобы передать своё представление об окружающем мире. В подготовке произведений ребят поддерживали родители и педагоги.

Аэровокзал предоставил пространство для показа конкурсных работ. Благодаря сотрудничеству с предприятием творчество участников фестиваля вышло за пределы образовательных учреждений и стало доступно жителям и гостям острова, отправляющимся в путешествие.

Директор по персоналу АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Дарья Моногарова отметила: «Знакомство с Сахалином продолжается и перед вылетом – через творчество людей, которые здесь живут. Нам хочется, чтобы пассажиры остановились у мольбертов, рассмотрели детали, обратили внимание на имена авторов. Для юного художника встреча со зрителем – важная часть творческого пути. Надеемся, что эта выставка придаст ребятам уверенности и вдохновит их на новые работы».

Организаторы фестиваля-конкурса – департамент образования и департамент культуры и туризма администрации Южно-Сахалинска, а также Дворец детского (юношеского) творчества города. «Поющие острова» помогают детям и подросткам развивать способности, представлять свои достижения и участвовать в культурной жизни города. В программу фестиваля входят вокальное, инструментальное, хореографическое, литературное, изобразительное и декоративно-прикладное творчество, а также жестовое пение.