С начала года помощь в выборе профессии получили 8169 жителей Сахалинской области
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Более 1,7 тыс. сахалинцев и курильчан вышли на работу после профориентации в Кадровых центрах. Всего с начала 2026 года помощь в выборе профессии получили 8169 жителей региона – на 8,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Как рассказали ТИА «Острова» в Кадровом центре «Работа России» Сахалинской области, за профориентацией обращаются не только школьники и выпускники. Взрослым она помогает сменить профессию, найти работу после долгого перерыва или понять, в какой сфере пригодятся уже имеющиеся навыки.
В этом году такой возможностью воспользовались 4224 женщины и 3945 мужчин. В их числе – 496 жителей с инвалидностью и 1521 подросток.
Директор Кадрового центра Елена Савельева отметила: «Для нас главный результат – когда человек после консультации находит своё место на рынке труда. С начала года таких примеров уже 1782. Мы помогаем не просто определиться с профессией, а понять, какие возможности есть у человека и где его навыки будут востребованы».
Всё начинается с разговора с карьерным консультантом. Специалист узнаёт об опыте человека, его интересах и пожеланиях к будущей работе. Если с выбором профессии возникают трудности, на помощь приходят специальные тесты, которые позволяют лучше понять свои способности и сильные стороны.
После этого консультант помогает определиться с дальнейшими шагами: подобрать вакансии, выбрать обучение, в том числе по президентскому нацпроекту «Кадры», или подготовиться к собеседованию. Если соискателю важно сначала увидеть профессию в деле, ему предлагают посетить предприятие в рамках профтура. Там можно познакомиться с условиями труда, пообщаться с сотрудниками и понять, подходит ли такая работа.
Профориентация доступна всем жителям независимо от возраста, образования и статуса безработного. За помощью в любой филиал регионального Кадрового центра могут обратиться как те, кто только выбирает свой путь, так и люди, которые уже много лет работают, но хотят перемен.
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