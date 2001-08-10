Жители Ново-Александровска преобразили территорию своего дома

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители планировочного района Ново-Александровск завершили комплексное благоустройство придомовой территории по адресу: улица Мичурина, 3. Инициативная группа под руководством председателя Совета многоквартирного дома Сергея Ключарева превратила двор в современное, безопасное и эстетичное пространство для отдыха и прогулок.

Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, обновление стало возможным благодаря участию в проекте «Управдом», который реализует департамент городского хозяйства. Он направлен на поддержку инициатив горожан по благоустройству общего имущества многоквартирных домов за счёт грантов в форме субсидий из бюджета городского округа. На обустройство придомовых территорий активные жители могут получить до 200 000 рублей, а одного подъезда – до 50 000 рублей.

Жильцы дома №3 подошли к задаче комплексно. Во дворе установили две новые и отремонтировали четыре имеющиеся скамейки, поставили урны, оборудовали удобную велопарковку. Для защиты газонов и цветов по периметру палисадников смонтировали прочное декоративное ограждение.

Сергей Ключарев отметил: «Этот проект мы реализовали ради семей, ради наших детей и всех, кто здесь живёт. Настоящий комфорт всегда начинается со двора, с родного крыльца и, конечно, с нас с вами. Дети растут и видят эти изменения своими глазами. Хочется, чтобы подрастающее поколение понимало: чистота и забота о месте, в котором мы живём, зависят от нашей собственной инициативы».

Такой подход разделяет и выпускница школы «Управдомов» Рика Сасая: «Очень важно делать уютнее и комфортнее то место, где мы живём. Когда ты вкладываешь свои силы и видишь результат, отношение к общему имуществу становится совершенно другим – более бережным и хозяйским».