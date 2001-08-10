В ВВО стартовал осенний период отправок призывников 2026 года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Восточном военном округе (ВВО) стартовал осенний период отправок новобранцев. Всего осенью 2026 года в войска округа планируется направить более восьми тысяч человек.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе Восточного военного округа, в субъектах Дальневосточного федерального округа сформировано свыше 240 призывных комиссий, в работе которых задействовано более 1 тысячи медицинских специалистов. Благодаря переходу на круглогодичный цикл медицинского освидетельствования и профессионального психологического отбора нагрузка на призывные пункты распределена равномерно, что позволило повысить качество призыва.

В текущем году взаимодействие с гражданами переведено в цифровой формат. Ключевым инструментом мероприятий призыва стал реестр воинского учёта. Повестки, сформированные с его использованием, направляются гражданам в письменной форме и дублируются в электронном виде в личных кабинетах на портале "Госуслуги". Система позволяет предоставлять отсрочки без личной явки в военкомат - сведения о студентах, отцах двух и более детей. Данные актуализируются автоматически.

Информацию из реестра можно получить в личном кабинете на сайте реестрповесток.рф или при личном обращении в МФЦ. Использование региональных медицинских информационных систем позволило врачам оперативно получать сведения о здоровье призывников, исключив необходимость сбора бумажных справок.

Отправка молодого пополнения к местам прохождения службы начнётся с 12 октября. Для жителей сельской местности, занятых на уборочных работах, этот срок установлен с 15 октября, а для районов Крайнего Севера - с 1 ноября.

Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для выполнения задач специальной военной операции направляться не будут. Военнослужащие по призыву, чей срок службы истекает осенью, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания.