Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжается газификация частного сектора. Работа ведётся на территории всего городского округа, в том числе в планировочных районах и сёлах.

Как сообщили ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска, перевод домохозяйств на газ позволяет жителям значительно сократить расходы на коммунальные услуги, повысить уровень бытового комфорта и улучшить экологическую обстановку в городе.

Семья Анастасии Игошиной приобрела участок с домом в Ключах ещё в 2022 году и сразу подала заявку на газификацию. Первое время дом отапливался электричеством.

Газ провели нам осенью 2023 года, и мы сразу почувствовали большую разницу, - делится Анастасия. - Если раньше в зимний период сумма за отопление электричеством доходила до 35 тысяч рублей, то теперь, с газом, оплата составляет всего 3500-3800 рублей. Это примерно в 10 раз меньше! Дома всегда тепло, есть горячая вода. У меня дети, и благодаря системе тёплого пола они могут комфортно играть на полу в любое время.

Тем, кто ещё сомневается, Анастасия советует переходить на голубое топливо.

Переходить, 100% переходить! Тем более что муниципалитет в значительной мере компенсирует средства, потраченные на газовое оборудование, - подчеркнула Анастасия.

Помимо финансовой выгоды, островитянка отмечает удобство, простоту и безопасность использования газового оборудования.

Подробная информация о ходе газификации, а также о мерах социальной поддержки, включая условия предоставления компенсационных выплат на возмещение затрат по газификации частных жилых домов, доступна в специальном разделе на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.

Переводя свои дома или автотранспорт на голубое топливо, жители островной столицы вносят свой весомый вклад в экологическое благополучие города. Это касается не только тех, кто перешёл на газ, но и всех без исключения горожан, - подчеркнула президент Ассоциации ТОС Сахалина, член общественного совета Южно-Сахалинска Анна Григорьева.

Отметим, газификация областного центра является одним из приоритетных направлений работы администрации Южно-Сахалинска и мэра Сергея Надсадина, а также находится на личном контроле губернатора Валерия Лимаренко.