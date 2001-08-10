Сахалинцы стали призёрами чемпионата ДФО по фехтованию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Островные фехтовальщики заняли третье место в командных соревнованиях на рапирах чемпионата Дальневосточного федерального округа. Соревнования проходили во Владивостоке.

Как сообщили ТИА "Острова" в министерстве спорта Сахалинской области, отличились воспитанники СШ ВВЕ Николай Сёма, Кирилл Коновалов, Артём Лим и Родион Чаленко (тренеры Ким Ден Тхе, Сергей Егоров, Ким Ю Ми).

В упорном поединке с командой Приморского края при счёте 44:44 ребята сумели нанести победный 45-й укол и забрать бронзу у соперников, - порадовался за островитян президент федерации фехтования Сахалинской области, тренер Ким Ден Тхе.

Это дебютная награда сахалинских фехтовальщиков на чемпионатах ДФО в российский период истории. А первым островным медалистом был Валерий Кравец, который завоевал бронзу на чемпионате Дальнего Востока в Хабаровске в 1969 году.

Нынешние соревнования собрали более 100 "мушкетёров" из Приморского и Хабаровского краёв, Сахалинской области и Республики Саха (Якутия). Медали разыгрывались в восьми дисциплинах. В программе были личные и командные соревнования по шпаге и рапире среди мужчин и женщин.