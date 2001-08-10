В Южно-Сахалинска состоялся первый международный рейс из нового здания аэровокзала

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

29 сентября 2026 года из нового аэровокзала Южно-Сахалинска отправился первый международный рейс — в Харбин. Рейсом HZ-4698 авиакомпании "Аврора" на самолёте Airbus A319 вылетели 106 пассажиров. С этой даты внутренние и международные рейсы на прилёт и вылет обслуживаются в одном аэровокзальном комплексе, сообщает astv.ru.

Напомним, 18 сентября, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко представил президенту России Владимиру Путину новый международный терминал аэропорта Южно-Сахалинска. Глава региона доложил о завершении технического оснащения пункта пропуска через государственную границу и готовности объекта к запуску.

- Хочу отметить, что наша страна по территории, мы это хорошо с вами знаем, самая большая в мире. И нигде, даже в самом дальнем уголке, люди не должны чувствовать себя как на острове. Вот то, что сегодня происходит, это очень важно, это хорошее событие, праздничное, можно сказать, без всякого преувеличения. Это хороший шаг вперед и в развитии авиации, - отметил тогда Владимир Путин.

Особенность нового терминала – автоматические пропускные модули. Южно-Сахалинск стал единственным аэропортом на Дальнем Востоке с таким оборудованием. Автоматизированная система паспортного контроля «Сапсан» включает 10 модулей и позволяет пассажирам проходить пограничный контроль по биометрии без непосредственного общения с сотрудниками пограничных органов. Пропускная способность – до 600 человек в час.

- Начало работы нового международного терминала — важный шаг в развитии аэровокзального комплекса Южно-Сахалинска. Прежде всего, это комфорт и безопасность для сахалинцев и курильчан, которые отправляются за рубеж и возвращаются домой. Теперь все предполетные процедуры проходят в едином современном пространстве. Создана просторная зона ожидания с понятной навигацией, современными системами безопасности и выходами на посадку. Кроме того, ввод терминала позволяет нам расширять воздушное сообщение с зарубежными странами, принимать больше гостей и создавать новые возможности для туризма и деловых связей. В прошлом году по трем направлениям в Китай — Шанхай, Пекин и Харбин — было обслужено более 22 тысяч человек, а только за восемь месяцев текущего года пассажиропоток уже превысил 19 тысяч и, уверен, цифра будет расти, — отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Вход в международный сектор символически открыли сами путешественники: первые четыре пассажира рейса перерезали ленту, которую держали бортпроводники. Для пассажиров аэровокзал подготовил викторины об авиации, Харбине и аэровокзале, угощение — пирожные и фотозону со словами "Мир ближе, чем кажется", где можно было сделать снимок с бортпроводниками.

Для международных рейсов аэровокзал использует общую зону регистрации на первом этаже, где расположены 24 стойки. На каждый рейс выделяют определённые стойки, информация о них появляется на экранах. На втором этаже пассажиры проходят предполётный досмотр по общему маршруту с путешественниками внутренних линий. В зоне ожидания после досмотра им доступны магазины и рестораны.

Далее пассажиры направляются в международный сектор на таможенный и пограничный контроль. Повторный предполётный досмотр при переходе не требуется. За пограничным контролем расположен зал ожидания международных рейсов. Для посадки на международные рейсы предназначены два телескопических трапа. В самом секторе предусмотрены магазин беспошлинной торговли, ресторан, детская игровая зона и бизнес-зал «Онекотан». Росгранстрой выполнил техническое оснащение воздушного пункта пропуска Южно-Сахалинск на четыре месяца раньше срока государственного контракта. Установлено 20 кабин паспортного контроля, включая четыре для маломобильных пассажиров.