Сахалинцев призывают отказаться от незаконного складирования шин

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине обострилась проблема скопления отработанной авторезины на контейнерных площадках. Это связано с сезонной сменой автомобильных шин.

Как сообщили ТИА "Острова" в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, гражданам напоминают о необходимости цивилизованной утилизации покрышек и недопустимости их размещения в местах накопления твёрдых коммунальных отходов.

С наступлением осени владельцы транспортных средств массово меняют летнюю резину на зимнюю. Однако, когда срок полезного использования старых покрышек заканчивается, некоторые автомобилисты избавляются от них незаконным способом, оставляя на контейнерных площадках, рядом с домами или вдоль дорог.

Такая практика создаёт серьёзные экологические и санитарные риски. Важно понимать, что контейнерная площадка не предназначена для складирования шин. Здесь накапливаются твёрдые коммунальные отходы, к которым автомобильные покрышки не относятся.

Для решения проблемы в регионе создаётся необходимая инфраструктура. Пункты приёма отработанных автомобильных шин функционируют во всех районах Сахалинской области. В дальнейшем эти покрышки направляются компаниям-переработчикам, где после специальной обработки из них производят безопасные резиновые покрытия, используемые в том числе в благоустройстве территорий, - отметила директор департамента организации обращения с твёрдыми коммунальными отходами министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Виктория Огиенко.

Жителей Сахалинской области просят пользоваться легальными способами утилизации опасных отходов. С перечнем таких организаций можно ознакомиться на сайте регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области.