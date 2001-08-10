Сахалинские военнослужащие тренируются уничтожать дроны-камикадзе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине, заключившие первые контракты с Минобороны России, проходят обязательный курс боевой подготовки. Особое внимание уделяется противодействию дронам-камикадзе.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе Восточного военного округа, в ходе подготовки военнослужащие совершенствуют навыки штурма населённых пунктов, зданий и опорных пунктов.

На полигоне под руководством опытных инструкторов - участников специальной военной операции (СВО) сахалинские бойцы тренируются в стрельбе по низколетящим целям из различного стрелкового оружия. В арсенале бойцов также есть гладкоствольные ружья.

Охотничьи ружья как средство против дронов гораздо эффективнее, чем автомат или пулемёт, так как дробовой заряд имеет большую площадь поражения. Достаточно одной-двух дробинок, чтобы беспилотник вышел из строя, - пояснил инструктор по боевой подготовке с позывным "Рубин".

Подготовка сахалинских мотострелков проводится по специальной программе обучения, разработанной с учётом опыта, полученного в зоне СВО, и адаптированной к условиям современного боя.