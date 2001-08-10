Тихоокеанское
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12:59, | Новости общества Сахалина и Курил

С военнослужащими ВВО на Сахалине проходят занятия по инженерной подготовке

С военнослужащими ВВО на Сахалине проходят занятия по инженерной подготовке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С военнослужащими гвардейского мотострелкового соединения Восточного военного округа на Сахалине проходят занятия по инженерной подготовке.

На занятиях военнослужащие изучают взрывчатые вещества и разновидности мин, в том числе западного производства. Во время практических занятий на специально подготовленной учебной точке бойцы отрабатывают навыки по установке, обнаружению и обезвреживанию противопехотных мин, растяжек и мин-ловушек, в том числе самодельных.

Также мотострелки осваивают неуправляемый и управляемый способы подрыва различных видов мин и взрывчатых веществ.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа, занятия с призывниками проходят под руководством опытных офицеров – ветеранов боевых действий. Они организованы с учётом опыта, полученного в зоне проведения специальной военной операции.

 

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