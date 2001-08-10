Тихоокеанское
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12:45, | Новости общества Сахалина и Курил

Военнослужащие на Сахалине проходят курс подготовки операторов БПЛА

Военнослужащие на Сахалине проходят курс подготовки операторов БПЛА

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На одном из полигонов Восточного военного округа на Сахалине стартовал очередной курс подготовки операторов современных квадрокоптеров. Обучение проходят военнослужащие, заключившие первые контракты с Минобороны России.

Первые занятия идут не в поле, а в специально оборудованном классе. Там будущие операторы осваивают пилотирование дронов на компьютерных симуляторах. Виртуальная среда позволяет моделировать не только обычный полёт, но и сложные ситуации – сильный ветер, потерю сигнала, помехи и отказы техники. Это помогает бойцам привыкнуть к нештатным сценариям ещё до первого реального вылета.

Параллельно под руководством опытных инструкторов военнослужащие учатся самостоятельно собирать квадрокоптеры из комплектующих, настраивать их и прошивать. Во время сборки важна каждая деталь – ошибка может привести к потере дрона, поэтому навыки отрабатывают до автоматизма. К практическим полётам бойцов допускают только после прохождения теории и уверенного управления на симуляторе.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа, в ближайшее время бойцы приступят к пилотированию дронами на специальной площадке в реальных условиях. Там им предстоит вести разведку местности, выявлять позиции условного противника и преодолевать препятствия на высоких скоростях. Трассы имитируют сложный рельеф, лес и городскую застройку – от густых зарослей до узких проходов, что позволяет готовить операторов к самым разным сценариям боя.

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