На Камчатке установили камеру для наблюдения за активностью Авачинского вулкана
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На пункте наблюдения за Авачинским вулканом «Сомма» установили видеокамеру. Первые кадры уже получили учёные. В ближайшее время трансляция с камеры появится на сайте Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН в разделе «Видеонаблюдения за вулканами», сообщает ТК «41 Регион».
Ранее пункт «Сомма» недавно модернизировали. 20 сентября 2026 года сотрудники полевого отряда Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН обновили одну из известных сейсмических станций, расположенную на склоне Авачинского вулкана.
На площадке установили дополнительный бункер и ферму для солнечных панелей. Внутри бункера разместили телекоммуникационное оборудование и цифровой сейсмический прибор.
После модернизации «Сомма» стала не просто сейсмической станцией, а многофункциональным пунктом наблюдения за вулканом. Здесь можно размещать различное оборудование для комплексного геофизического мониторинга.
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