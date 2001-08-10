МинЖКХ Сахалина предупредило о росте жалоб на скопление веток у контейнерных площадок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С наступлением осени в Сахалинской области растёт число жалоб на скопление веток, порубочных остатков, скошенной травы и древесно-кустарниковой растительности на контейнерных площадках ТКО. Увеличение объёма таких отходов связано с сезонными факторами: массовой уборкой придомовых территорий, санитарной обрезкой и валкой деревьев, завершением благоустройства, осенними субботниками и месячниками по санитарной очистке.

Особую обеспокоенность вызывает практика складирования растительных отходов прямо в контейнеры для ТКО, в отсеки для крупногабаритных отходов и на прилегающие территории. В результате отходы смешиваются с ТКО, образуют навалы, затрудняют доступ мусоровывозящей технике и создают риски ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки. Ситуацию усугубляют прогнозируемые перепады температуры, дождь и мокрый снег, возможная наледь – это дополнительно осложняет своевременный вывоз и уборку.

Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве ЖКХ Сахалинской области, растительные отходы не входят в зону ответственности регионального оператора по обращению с ТКО в рамках утверждённого тарифа. Их вывоз осуществляется исключительно на договорной основе.

Согласно законодательству, ответственность за утилизацию растительных отходов лежит либо на собственнике земельного участка, либо на управляющей компании, обслуживающей территорию. Именно они обязаны заключить отдельный договор на вывоз этого вида отходов.