Ученикам лицея №2 вручили знаки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В торжественной обстановке почётные знаки «Доброволец Сахалинской области» получили более 20 человек: лицеисты, их родители и педагоги. В лицее №2 на постоянной основе реализуется ряд добровольческих проектов – от экологических акций до поддержки участников специальной военной операции.

Сегодня в волонтёрское движение лицея вовлечены около ста человек. Всё начиналось с инициативы родителей и семиклассников, которые организовали постоянную помощь приюту для животных. Благодаря поддержке администрации учебного заведения проект стал одним из ключевых направлений деятельности лицея.

На мероприятии поощрили шестиклассницу Марину Казанкову, которая занялась волонтёрством благодаря семье. Она отметила, что рада оценке своего труда и что добровольчество открывает новые горизонты. Девятиклассница Анна Журбина – постоянная участница форумов, фестивалей и соревнований – рассказала, что волонтёрство помогает расти и получать знания у опытных наставников.

Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, лицеисты разработали экологический проект «Дети – детям», обучающий школьников культуре потребления и переработке картона. Этот формат переняли школы №24 и №31. Совместно с Южным лесничеством лицеисты ухаживают за саженцами, проводят акцию «Бумбатл» и мероприятия по обучению сортировке отходов. Также они помогают в благоустройстве Дома малютки, выступают в доме-интернате и участвуют в общегородских мероприятиях.

В рамках семейного волонтёрства в лицее регулярно организуют мастер-классы. В прошлом году по субботам южносахалинка Наталья Фоминых обучала лицеистов созданию армейских сухих душей. Итогом совместной работы стала отправка в зону СВО более тысячи комплектов. Наталья Фоминых отметила, что у них вовлечена вся семья, а получение знака стало приятным событием и стимулом двигаться дальше.

Знак отличия учреждён губернатором Валерием Лимаренко. Волонтёрское движение получает поддержку главы региона, администрации Южно-Сахалинска и мэра Сергея Надсадина.