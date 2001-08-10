В Курильском округе обсудили военную профориентацию старшеклассников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Рабочая группа офицеров организационно-мобилизационного управления Восточного военного округа провела встречу с главой Курильского муниципального округа Константином Истоминым.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе Восточного военного округа, одной из основных тем встречи стала профориентационная работа со старшеклассниками. Обсудили проведение в школах округа встреч с учащимися, на которых ребятам расскажут о военных профессиях, направлениях подготовки, требованиях к поступлению и возможностях обучения в военных вузах. Отдельное внимание уделили военно-патриотическому воспитанию и профессиональному самоопределению выпускников.

На территории Курильского муниципального округа планируется провести тематические встречи со школьниками, в ходе которых учащиеся смогут получить информацию о военных специальностях, порядке отбора и дальнейших возможностях обучения. Также обсудили возможности, которые даёт школьный предмет "Основы безопасности и защиты Родины". Его содержание позволяет знакомить учащихся с вопросами безопасности, первой помощи, гражданской обороны и основами подготовки к военной службе. Такие встречи помогают школьникам заранее познакомиться с направлениями военного образования, требованиями к кандидатам и осознанно подойти к выбору будущей профессии.

Возглавил рабочую группу начальник отдела подготовки и призыва граждан к военной службе организационно-мобилизационного управления Восточного военного округа полковник Олег Цибикжапов.

В мероприятии также принял участие Наиль Гизатуллин - военный комиссар Курильского и Северо-Курильского городских округов.