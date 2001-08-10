В Курильском округе обсудили военную профориентацию старшеклассников
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Рабочая группа офицеров организационно-мобилизационного управления Восточного военного округа провела встречу с главой Курильского муниципального округа Константином Истоминым.
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе Восточного военного округа, одной из основных тем встречи стала профориентационная работа со старшеклассниками. Обсудили проведение в школах округа встреч с учащимися, на которых ребятам расскажут о военных профессиях, направлениях подготовки, требованиях к поступлению и возможностях обучения в военных вузах. Отдельное внимание уделили военно-патриотическому воспитанию и профессиональному самоопределению выпускников.
На территории Курильского муниципального округа планируется провести тематические встречи со школьниками, в ходе которых учащиеся смогут получить информацию о военных специальностях, порядке отбора и дальнейших возможностях обучения. Также обсудили возможности, которые даёт школьный предмет "Основы безопасности и защиты Родины". Его содержание позволяет знакомить учащихся с вопросами безопасности, первой помощи, гражданской обороны и основами подготовки к военной службе. Такие встречи помогают школьникам заранее познакомиться с направлениями военного образования, требованиями к кандидатам и осознанно подойти к выбору будущей профессии.
Возглавил рабочую группу начальник отдела подготовки и призыва граждан к военной службе организационно-мобилизационного управления Восточного военного округа полковник Олег Цибикжапов.
В мероприятии также принял участие Наиль Гизатуллин - военный комиссар Курильского и Северо-Курильского городских округов.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:59 Сегодня В России хотят пересмотреть температуру, при которой будут включать отопление в домах
10:10 Сегодня Из акватории Томаринского района удалили пятое затонувшее судно
09:57 Сегодня "Единая Россия" получила исторический результат на выборах в Госдуму
09:10 Сегодня Сахалинские автоинспекторы за сутки задержали 7 пьяных водителей и 8 человек без прав
13:12 20 Сентября Эксперты: дальневосточники голосуют за продолжение перемен, которые уже видят в своих городах
10:29 18 Сентября В Южно-Сахалинске водитель Land Cruiser без прав насмерть сбил пешехода на переходе
11:09 18 Сентября Сахалинский зоопарк приглашает на квесты и показательные кормления
09:14 18 Сентября Дальневосточный аэропорт заплатит за столкновение самолёта с птицами
09:51 2 Сентября Галина Дзюба представила на ВЭФ эндаумент-фонд "Маяки Сахалина" как инструмент системной поддержки креативных индустрий
14:26 28 Августа Жителям Южно-Сахалинска и соседних районов теперь доступен законный вывоз строительных отходов
12:43 28 Августа Строительство новой школы №4 находится на особом контроле администрации
16:47 25 Августа В Южно-Сахалинске 26 августа ограничат движение транспорта
Выбор редакции
- 10:10 Сегодня Из акватории Томаринского района удалили пятое затонувшее судно
- 12:39 Вчера Сахалинцев просят воздержаться от прикармливания животных без владельцев
- 08:43 22 Сентября Сахалинцы могут получить бесплатную юридическую помощь
- 11:15 21 Сентября Южно-Сахалинский симфонический оркестр откроет 28-й сезон концертом с Нареком Ахназаряном
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?