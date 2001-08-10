На Сахалине мотострелки отрабатывают тактические действия в составе штурмовых групп

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине тренируются захватывать опорные пункты и окопы условного противника.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе Восточного военного округа, занятие проводилось на полигоне "Троицкий" под руководством опытных инструкторов - участников специальной военной операции. Они акцентировали внимание на реальных приёмах ведения боя, особенностях применения стрелкового оружия и действиях штурмовых групп в современных условиях.

Особое внимание уделялось скрытному передвижению штурмовых групп при поддержке расчёта БПЛА. Операторы беспилотников вели разведку маршрута, выявляли позиции условного противника и передавали координаты штурмовикам, что позволяло группе действовать без демаскировки и своевременно менять направление движения.

Во время тренировок штурмовики учатся действовать и перемещаться в составе малых боевых групп, отрабатывают навыки ведения боевых действий при вытеснении врага с опорных пунктов и их зачистки.

Учебные окопы и блиндажи на полигоне "Троицкий" повторяют укрытия противника, которые он использует в зоне СВО, что в дальнейшем поможет бойцам ориентироваться в реальных боевых условиях.