Аэровокзал "Южно-Сахалинск" завершает подготовку к осенне-зимнему сезону
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Подготовка к новому сезону навигации в главной авиагавани островного региона вышла на завершающий этап. Большая часть практических испытаний, лекций и тестов осталась позади. Тщательная проверка коснулась и персонала, и инфраструктуры вместе с оборудованием.
Как сообщили ТИА "Острова" в АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск", сотрудники служб обновили знания по профильным вопросам. Перед стартом осенне-зимнего периода они изучили нюансы досмотра, оформления пассажиров и багажа на рейс, загрузки воздушных судов, передвижения техники по перрону. Единым блоком для разных отделов стала безопасность полётов. Именно на неё в 2026 году комплекс сделал основной упор.
Инспектор по безопасности полётов разработал для каждой группы специалистов индивидуальный план лекций. Для наглядности эксперт использовал фото- и видеоматериалы, предоставленные Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиация). Акцент лекций - на работе в сложных метеорологических условиях. Для Южно-Сахалинска зимой они не редкость: шквалистый ветер, обильные осадки, практически нулевая видимость. Эти показатели вносят коррективы в производственные процессы, персонал должен чётко знать, как ему действовать, чтобы обеспечить безопасность и пассажиров, и самолётов. Чтобы минимизировать риски и исключить инциденты, команда детально рассматривала опыт других аэропортов. Результат закрепили с помощью тестирования.
Благодаря обучению и тестам наша команда готова будет обеспечить безопасность полётов в любых условиях. Отражать удары сахалинской зимы мы настроены решительно. Графики сменности сотрудников уже составлены, как и расписание рейсов. Оно традиционно корректируется, но ключевые направления островному пассажиру будут доступны. Более того, в новом сезоне мы ожидаем запуск нескольких новых маршрутов. Готовимся обслуживать самолёты на линиях из Южно-Сахалинска в Иркутск и Хабаровск, - отметил директор по производству АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск" Данила Коновалов.
Технические средства, аварийно-спасательное и противопожарное оснащение тоже проверили и испытали в ходе учений, в частности противопожарных. Для отопления помещений запустили собственную котельную. К работе в новом сезоне навигации аэровокзальный комплекс официально приступит 25 октября.
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