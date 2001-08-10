Сахалинский зоопарк приглашает на мероприятия выходного дня

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинский зооботанический парк приглашает познавательно и интересно провести выходные. Участие во всех мероприятиях - по входному билету в зоопарк.

Как сообщили ТИА "Острова" в Сахалинском зооботаническом парке, 26 сентября в 13:00 состоится интерактивная программа "Охотники за знаниями". Это захватывающее командное соревнование, где участники вооружатся "полевыми дневниками" и отправятся на поиски фактов о животных и растениях. На каждой станции их будет ждать "засада". Только разгадав загадки и собрав "трофеи", каждый получит бесценные знания, которые приведут к победе. Место встречи - у главного входа, перед экспозицией "Приматы".

В тот же день в 14:00 пройдёт арт-мероприятие "Исчезающая красота". Искусство говорить о важном. Организаторы предлагают создать маленький шедевр, посвящённый редким животным и растениям. Под руководством специалистов каждый сможет нарисовать портреты обитателей зоопарка, слепить их фигурки из пластилина или смастерить яркие аппликации. Тем временем сотрудники расскажут, почему у белоплечего орлана такие мощные крылья, зачем мандаринке яркое оперение, и поделятся другими удивительными фактами. Место встречи - у главного входа, перед экспозицией "Приматы".

В 15:00 начнётся показательное кормление хохлатых дикобразов. Сколько игл у дикобраза и для чего ему хохолок? Умеет ли он стрелять иглами на самом деле и с кем соперничает за звание самого крупного грызуна? Пара Кики и Чивас готовы провести встречу с фанатами и ответить на все вопросы. Место встречи - экспозиция "Приматы".

27 сентября в 15:00 состоится показательное кормление попугаев. Попугай - швейцарский нож, точнее его клюв. Он одновременно достаточно мощный, чтобы колоть орехи, и достаточно "ювелирный" для задач, требующих аккуратности. При этом попугаи - настоящие интеллектуалы животного мира, так что способны найти своему инструменту множество применений. Подробнее расскажут и покажут специалисты на мероприятии. Место встречи - экспозиция "Экзотариум".