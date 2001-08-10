В Сахалинской области до конца года появятся 36 новых зон отдыха

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области продолжается работа по созданию новых общественных территорий и преображению уже существующих. Всего в текущем году в островном регионе появится 36 зон для отдыха и комфортного времяпрепровождения, 15 из них уже готовы.

Как сообщили ТИА "Острова" в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, из 36 пространств 28 стали победителями Всероссийского рейтингового голосования, которое прошло в прошлом году в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни", созданного по решению президента РФ Владимира Путина. В девяти районах работы уже завершены, в остальных вышли на финишную прямую.

В Южно-Сахалинске в этом году благоустроили территорию юго-восточнее дома № 247 по проспекту Мира. На месте пустующего участка в 9-м микрорайоне открыли новый сквер "Мирный". Здесь проложили тротуары и пешеходные дорожки, установили современный игровой комплекс с горками, качелями и безопасным мягким резиновым покрытием, разбили газоны, высадили многолетние цветы и декоративные кустарники. В сквере появились парковые скамейки и урны для мусора, а также система видеонаблюдения.

В планировочном районе Дальнее завершилось благоустройство нового общественного пространства - пешеходного бульвара к югу от улицы имени Бориса Полевого. На территории обустроена полноценная прогулочная зона с высаженными деревьями и кустарниками. Для удобства горожан установлены скамейки и парковые качели, смонтированы современное освещение и система видеонаблюдения. Специалисты уложили почти 500 кв. метров брусчатки и около 300 кв. метров асфальтобетонного покрытия. Площадь озеленения составила 1400 кв. метров.

Наконец-то у Дальнего появилось свое настоящее сердце! Каждый вечер теперь выходим на прогулку. Под ногами идеальная брусчатка, вечером всё залито светом, камеры висят - чувствуешь себя в полной безопасности. Это настоящий подарок для всех нас, - поделился местный житель Денис Перминов.

В селе Горное Курильского района на месте пустыря обустроили сквер "Буревестник". Здесь уложили пешеходные дорожки, для удобства отдыхающих установили скамейки.

Новое место отдыха теперь радует и жителей Корсакова. В сквере в районе многоквартирного дома № 30 по улице Советской появились лавочки, тропинки из брусчатки, садовые дорожки, скамейки, урны, парковые фонари. Главный акцент - озеленение: сейчас горожан радуют кустарники. Высаживать цветы в клумбы будут в следующем году. Есть система видеонаблюдения, стенд с правилами поведения на общественной территории. Приятный бонус - бесплатный вай-фай.

Работы по благоустройству также завершены в Смирныховском, Анивском, Невельском, Холмском, Охинском, Долинском районах. Близятся к завершению - в Томаринском, Северо-Курильском, Александровск-Сахалинском, Поронайском и Тымовском районах. Благоустроенные общественные пространства - это прямое отражение качества нашей жизни. За каждым из этих скверов и бульваров стоит главное - чувство безопасности и комфорта островитян, - отметил министр ЖКХ Сахалинской области Дмитрий Аристархов.

Всего же с 2019 года в рамках национальных проектов "Жилье и городская среда" и "Инфраструктура для жизни" на Сахалине и Курилах уже обновлено более 200 общественных пространств.