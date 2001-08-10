В Южно-Сахалинске чествовали работников дошкольного образования

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске в преддверии профессионального праздника состоялось торжественное чествование работников дошкольного образования. В актовом зале школы № 24 собрались воспитатели, заведующие детскими садами, молодые специалисты и ветераны педагогического труда.

Как сообщили ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска, с приветственным словом к участникам обратилась вице-мэр Елена Федорова. Она отметила, что в этой профессии нет случайных людей, и поблагодарила педагогов за труд.

Сегодня в городе работают 50 муниципальных детских садов, которые посещают свыше 11 тысяч детей. В сфере дошкольного образования трудятся почти 3600 специалистов. При поддержке правительства региона, губернатора Валерия Лимаренко и мэра Сергея Надсадина ведётся работа по созданию современной образовательной среды.

Ключевым событием праздника стала церемония награждения. Муниципальный знак отличия "Лучшему" вручён воспитателю детского сада № 6 Анне Михеевой. Почётной грамотой администрации города награждена воспитатель детского сада № 28 "Матрёшка" Светлана Грибанова. Также были отмечены учителя-логопеды, воспитатели, заведующие детскими садами и младшие воспитатели - им вручили грамоты администрации, благодарственные письма, премии городской думы, грамоты Министерства просвещения РФ, регионального министерства и Сахалинской областной думы. Ряд педагогов удостоены звания "Почётный работник сферы образования Российской Федерации".

Главным подарком для участников стали творческие выступления воспитанников детских садов и музыкальных руководителей.