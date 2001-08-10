Тихоокеанское
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18:51, | Новости общества Сахалина и Курил

Минцифры может ограничить работу виртуальных операторов связи

Минцифры может ограничить работу виртуальных операторов связи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Минцифры готовит новый законопроект, который повлияет на всю отрасль связи. Как сообщает Forbes, рабочая группа обсуждает возможные ограничения для виртуальных операторов связи (MVNO). Сейчас на Сахалине их становится все больше, а предложения кажутся все выгоднее – как оказалось, положение MVNO не так надежно и скоро все может измениться.

Возможно, будет введен запрет на создание новых Full-MVNO — операторов, которые арендуют только частотный ресурс. Использование услуг виртуального оператора будет стоить не меньше 250 рублей в месяц, а объем трафика на одного абонента хотят сократить до 30 Гб. Оплачивать связь бонусами и промокодами будет нельзя.

По данным на конец 2025 года, в России работает около 60 виртуальных операторов связи, объем рынка – около 111 млрд рублей. Когда проект рассмотрят и новые ограничения вступят в силу, MVNO станет меньше – работать по новым требованиям будет уже сложнее.

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