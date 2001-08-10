В Южно-Сахалинке восстанавливают крышу после пожара в доме №28 на улице Тихоокеанской

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжаются восстановительные работы на крыше многоквартирного дома по улице Тихоокеанской, 28. Кровля пострадала при пожаре в ночь на субботу. Подрядная организация, привлечённая Фондом капитального ремонта, вышла на объект сразу после завершения проверок.

Сегодня рабочие планируют полностью завершить демонтаж повреждённых конструкций и расчистить территорию для складирования новых материалов. Как рассказал вице-мэр Евгений Золотов, восстановление крыши пройдёт в два этапа. Первоочередная задача – до 6 октября выполнить общестроительные работы и закрыть контур, чтобы защитить дом от непогоды. Полный комплекс работ – обустройство металлического покрытия, утепление чердачного перекрытия и другие мероприятия – подрядчик планирует завершить в ноябре. Ход работ на постоянном контроле администрации и профильных служб.

Генеральный директор Фонда капремонта Сахалинской области Игорь Бондарев отметил, что на объекте работают двенадцать человек, задействована вся необходимая техника. Идёт активная разборка и параллельно поднимаются материалы для новой кровли. Все материалы либо в наличии, либо заказаны. Мониторинг ситуации ведут регулярно.

Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, за выходные помещения просушили тепловыми пушками, сотрудники «ЖЭУ-1» и МУП «Электросервис» провели полную диагностику внутридомовых сетей. К 15:00 воскресенья электроснабжение в квартиры подали. В целях безопасности автоматы в квартирах отсутствовавших собственников пока отключены – подключение делают точечно после обращения в управляющую компанию и проверки проводки. В выходные на месте работала муниципальная комиссия по оценке ущерба – обследовали все доступные квартиры. Жильё временно отсутствующих собственников осмотрят в ближайшие два-три дня.