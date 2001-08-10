Мэр Южно-Сахалинска оценил готовность нового корпуса музыкальной школы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проверил строительство нового корпуса Центральной детской музыкальной школы. Сейчас идёт третий, завершающий этап – техническая готовность объекта составляет 65%. В выездном совещании участвовали первый вице-мэр Андрей Ковальчук, руководители Управления капитального строительства и департамента культуры, руководство школы и представители подрядчика.

На объекте монтируют концевые приборы систем вентиляции и внутренние дверные блоки, красят стены кабинетов. Работы по опрессовке системы отопления завершены.

Сергей Надсадин поставил задачу в этом году закончить контур здания – для этого нужно смонтировать витражи, поставку которых ждут с материка. Вопросы финансирования решены. С учётом графика поставки оборудования завершение строительства вероятно в феврале. Мэр подчеркнул, что в 2027 году школа отметит 80-летие, и задача – провести юбилей уже в новом здании. Вопрос на особом контроле.

Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, на совещании обсудили настройку вентиляции, установку кондиционеров, подключение к системе «Безопасный город» и архитектурную подсветку. После сдачи объект получит концертный и малый залы, студию звукозаписи, репетиционные помещения и классы для занятий. Центральная детская музыкальная школа – старейшее учреждение дополнительного образования области, где учатся более 500 детей и работают 15 творческих коллективов.