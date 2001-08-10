Тихоокеанское
информационное агентство
14 Сентября 2026
Сейчас 22:11
84,26|97,87
Во вторник будет перекрыт участок улицы Поповича в Южно-Сахалинске
13:15, | Новости общества Сахалина и Курил

Прокурор Южно-Сахалинска и министр здравоохранения Сахалинской области проведут прием граждан

Прокурор Южно-Сахалинска и министр здравоохранения Сахалинской области проведут прием граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокурор города Южно-Сахалинска Антон Травин совместно с министром здравоохранения Сахалинской области Ириной Тухватуллиной проведут личный прием граждан по вопросам охраны здоровья, в том числе обеспечения лекарственными средствами.

Мероприятие пройдет 16 сентября с 15.30 до 18.00 в здании городской прокуратуры по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Чехова, 30. Предварительная запись по телефонам: 8(4242) 39-09-16, 49-46-16, 49-45-88.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт).

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?