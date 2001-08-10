Опытные инструкторы-участники СВО обучают сахалинских военнослужащих инженерному делу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине с военнослужащими, заключившими контракты в гвардейском мотострелковом соединении Восточного военного округа, проходят занятия по инженерной подготовке. Обучение ведут опытные инструкторы – участники СВО.

На теоретических занятиях добровольцы изучают способы обнаружения и уничтожения мин, а также специальное инженерное оборудование и инвентарь для их обнаружения. Инструкторы показывают бойцам различные виды взрывчатых веществ и мин, в том числе западного производства.

Во время практических занятий на специально подготовленной учебной точке военнослужащие отрабатывают навыки по установке, обнаружению и обезвреживанию противопехотных мин, растяжек и мин-ловушек, в том числе самодельных. Изготовление зажигательной трубки входит в обязательный курс – сахалинские инструкторы показывают, как правильно отрезать шнур и соединить его с капсюль-детонатором. После этого под руководством инструктора бойцы самостоятельно изготавливают по две зажигательные трубки.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа, занятия проходят под руководством опытных офицеров – ветеранов боевых действий и организованы с учётом опыта, полученного в зоне проведения специальной военной операции.