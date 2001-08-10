Сахалинским школьникам рассказали о видах пластика и опасных отходах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ученики 5-го класса лицея №2 Южно-Сахалинска узнали, как правильно сортировать отходы и почему это важно для окружающей среды. Экологический урок посвятили видам пластика, маркировке упаковки и правилам утилизации опасных отходов.

На занятии ребятам напомнили базовые правила обращения с отходами, уделив особое внимание пластику. Школьников познакомили с треугольником со стрелками на упаковке – его называют «паспортом» материала. Пятиклассники научились читать маркировку и определять, какая упаковка пригодна для переработки, а какая нет. Отдельный блок посвятили опасным отходам – батарейкам и ртутным лампам, которые можно выбрасывать только в специальные накопители.

Как рассказали ТИА «Острова» в региональном управлении по обращению с отходами, заместитель директора Ольга Меньшикова отметила, что уроки экологии и воспитание культуры потребления – важное направление, которое реализуют самостоятельно и с партнёрами. Представитель регионального оператора Екатерина Николаева подчеркнула, что игровая форма помогает легко воспринимать информацию, которую ребята приносят домой и передают родителям. Закрепить теорию помогла интерактивная игра – каждый ученик определял маркировку вторсырья и отправлял его в нужный контейнер. Ученик Александр Шайхудинов рассказал, что теперь точно знает, зачем нужна сортировка, и понимает, что отходы перерабатывают в новые полезные вещи.