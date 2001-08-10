19:27, | Новости общества Сахалина и Курил
МТС открыла абонентам скоростную гигабитную сеть и включает 5G на частотах LTE
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск, РФ – Компания МТС объявляет об открытии для абонентов доступа к первой в России масштабной гигабитной сети 5G в диапазоне 4,9 ГГц в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Уфе. Мобильная сеть со скоростью передачи данных до 1,5 Гбит/cек действует на базе 46 бывших тестовых зон. Компания также запускает новый стандарт связи в диапазоне 2100 МГц на действующих частотах LTE в 16 городах России.
11 сентября операторы «большой четверки» запустили в России сети 5G. МТС включила свои сети пятого поколения из Новосибирска. С федеральным запуском нового стандарта МТС предоставила пользователям 5G-смартфонов с поддержкой диапазона 4,9 ГГц возможность свободного подключения на скорости до 1,5 Гбит/cек к сетям 5G, работающим в популярных местах Москвы, Санкт-Петербурга, Кронштадта, Новосибирска, Екатеринбурга и Уфы. Ранее на этапе тестов абоненты приглашались в эти сети 5G выборочно.
МТС также приступила к поэтапному запуску сетей 5G на действующих частотах LTE 2100 МГц в местах наибольшей концентрации абонентов ряда городов-миллионников и областных центров России на принципе технологической нейтральности. 10 сентября МТС включила первые такие сети в 16 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Уфе, Краснодаре, Новороссийске, Вологде, Мурманске, Петрозаводске, Сыктывкаре, Пскове, Анапе, Великих Луках и Ухте.
«Сегодня мы стали участниками исторического события, открывшего новую страницу в технологическом развитии не только телекома, но и многих сторон нашей жизни. Теперь миллионы людей благодаря высоким скоростям интернета получат возможность пользоваться качественно новыми цифровыми сервисами, а бизнес и организации – передовыми индустриальными решениями, основанными на преимуществах технологии 5G: скорости, быстродействии, емкости и энергоэффективности», - заявила генеральный директор МТС Инесса Галактионова.
«Открывая абонентам доступ к первой и пока единственной в России масштабной гигабитной сети на частотах 4,9 ГГц, МТС подтверждает реноме технологического лидера и наиболее подготовленного к 5G оператора. Компания шла к этому 10 лет – испытывала и внедряла технологии 5G, запускала многочисленные тестовые зоны и организовала производство отечественных базовых станций 5G. С 2022 года компания вложила только в подготовку инфраструктуры к новому стандарту более 50 млрд рублей. В этом году наши общие инвестиции в развитие сетей и технологий выросли год к году в 1,5 раза до 47 млрд рублей, а в следующем году увеличатся еще на 20% до 57 млрд рублей», - подчеркнула Галактионова.
Напомним, 31 августа 2026 года Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) приняла решение о выделении операторам связи «большой четверки» частот 5G в диапазоне 4,63-4,99 ГГц и разрешила использовать в новом стандарте частоты, выделенные под LTE.
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