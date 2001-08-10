На Сахалине спасатели МЧС вытащили 80-килограммовую собаку из реки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Спасатели МЧС России вызволили собаку, сорвавшуюся с крутого обрыва на Сахалине. Инцидент произошёл на 15-м километре трассы Южно-Сахалинск — Охотское. Во время прогулки крупный пёс сорвался с крутого берега в реку Подорожка.

Хозяин пытался вытащить питомца весом около 80 килограммов, но не смог и вызвал спасателей. На помощь прибыли четверо специалистов поисково-спасательного отряда имени Полякова, в том числе кинолог. Спасатели аккуратно помогли животному и его хозяину подняться по отвесному склону, рассказали ТИА «Острова» в региональном МЧС.

«Собака не пострадала, владельцу медпомощь не потребовалась», — поделился спасатель международного класса Альгис Мейжис.