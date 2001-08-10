Кадровый центр Сахалина помог найти работу 30 мамам с маленькими детьми

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С начала года Кадровый центр Сахалинской области трудоустроил более 30 мам с детьми до трёх лет. Всего за помощью к карьерным консультантам обратились 72 жительницы региона. Женщины работают младшими воспитателями, медицинскими сёстрами, бухгалтерами, поварами, продавцами-кассирами, специалистами по кадрам, делопроизводителями и уборщиками.

Шесть мам выбрали самозанятость, ещё две открыли ИП. Карьерные консультанты также помогают получить новую профессию: 26 женщин получили направление на обучение, 20 уже завершили программы. Среди востребованных направлений – бухгалтерский учёт со знанием 1С, кадровое делопроизводство, социальная работа, парикмахерское дело, уход за людьми, управление закупками и подготовка младших воспитателей.

Как рассказали ТИА «Острова» в Кадровом центре Сахалинской области, для мамы с маленьким ребёнком важно найти работу, подходящую по графику и условиям. Многие после декрета хотят продолжить карьеру или выбрать новую профессию. Уже 16 женщин из числа завершивших обучение нашли работу.

Получить новые навыки бесплатно можно в том числе по национальному проекту «Кадры», запущенному по инициативе президента Владимира Путина. Поддержка мам ведётся и в рамках губернаторского проекта «Счастливое материнство» – одно из его направлений помогает женщинам возвращаться к работе и находить возможности для самореализации. Узнать о мерах поддержки можно в любом филиале Кадрового центра или на портале «Работа России».