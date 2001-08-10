В Долинске и Макарове создают современные зоны отдыха
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Продолжается преображение общественных территорий в Долинске и Макарове, где создаются современные зоны отдыха — «Сны о Сахалине» в сквере имени А. П. Чехова и аллея «Северный ветер» на улице Хабаровской. Оба пространства получили поддержку федерального центра: их проекты благоустройства в 2025 году одержали победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной городской среды.
- Жители вместе с нами внимательно следят за ходом благоустройства в их населенных пунктах. Важно, чтобы каждый объект стал точкой притяжения и радовал людей долгие годы. Мы держим на личном контроле все этапы: специалисты еженедельно выезжают на площадки и оценивают динамику работ, - отметил министр ЖКХ Сахалинской области Дмитрий Аристархов.
Работы на общественной территории «Сны о Сахалине» в Долинске идут с опережением. Земляные работы завершены, пешеходные зоны вымощены пошаговыми плитами и брусчаткой, а детская площадка получила резиновое покрытие. На ней уже появились канатная дорога, качели, скамейки с навесами и урны.
Зона фонтана подготовлена: основание сформировано, коммуникации проложены. На следующей неделе ожидается поставка чаши фонтана, входной группы и беседки. Освещение установлено. Параллельно территорию украшают зелёными насаждениями — деревьями, кустарниками и многолетними цветами. Площадь объекта составляет 19 тысяч квадратных метров. Все работы планируется завершить к концу октября 2026 года.
В Макарове продолжается реализация второго этапа благоустройства аллеи на улице Хабаровской («Северный ветер») и сквера Адмирала Макарова. Техническая готовность оценивается в 45%. Выполнены работы по устройству основания под асфальтирование, укладке лотков и колодцев ливневой канализации.
В данный момент ведутся работы по монтажу дренажной системы для отвода дождевой воды. В ближайшее время приступят к асфальтированию и монтажу системы видеонаблюдения. Специалисты отмечают, что на объекте допущено отклонение от графика. Задержка связана с дополнительным пересогласованием размещения павильонов, выносом сетей электроснабжения и проведением дополнительных мероприятий по отводу воды. Доставка малых архитектурных форм на площадку ожидается к 25 сентября. Подрядчик планирует завершить работы в октябре 2026 года.
Дмитрий Аристархов поручил руководству муниципалитетов усилить контроль за подрядными организациями, чтобы не допустить срывов сроков и обеспечить высокое качество выполнения работ.
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