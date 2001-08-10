Сахалинский зоопарк запустил акцию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинский зооботанический парк объявил о начале традиционной осенней акции «Добрый урожай». Каждый год она помогает найти применение излишкам дачного урожая и лесным находкам. Для животных такие подарки – не только вкусное и полезное дополнение к рациону, но и осеннее развлечение. Хищники, приматы, грызуны, копытные, рептилии и птицы с интересом исследуют угощения, играют с ними, прячут и даже используют для создания «домиков».

Поделиться дарами можно с 14 сентября по 12 октября. Зоопарк принимает только свежие фрукты, овощи и дикоросы без признаков порчи. Сотрудники просят не приобретать ничего специально для акции – приносите только собственный урожай или лесные находки. Плоды мыть не нужно – так они дольше сохраняются.

Продукты принимают в часы работы учреждения без предварительного согласования. Оставить их можно в специальном контейнере рядом с камерами хранения – место обозначено табличкой. По вопросам обращаться к администраторам по телефону: 30-37-47.

Как рассказали ТИА «Острова» в Сахалинском зооботаническом парке, животные с благодарностью примут картофель, морковь и свёклу с ботвой, капусту, кабачки, тыкву, яблоки, груши, салат, шишки, подсолнухи и горох с плетьми. Не принимаются испорченные, подгнившие, заплесневелые, нарезанные или побитые плоды. Сотрудники благодарят всех, кто участвует в акции – время и забота, вложенные в урожай, бесценны.