Тихоокеанское
информационное агентство
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13:22, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске на выходных ограничат движение по ул. Асахикава

В Южно-Сахалинске на выходных ограничат движение по ул. Асахикава

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с проведением работ на сетях с 09.00 12 сентября до 17:00 13 сентября участок ул. Асахикава от ул. Чехова до ул. Пушкина будет закрыт для движения автотранспорта.

Автомобилистов просят обращать внимание на установленные временные дорожные знаки и заранее планировать свои маршруты в этом районе.

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