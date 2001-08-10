В Южно-Сахалинске на выходных ограничат движение по ул. Асахикава

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с проведением работ на сетях с 09.00 12 сентября до 17:00 13 сентября участок ул. Асахикава от ул. Чехова до ул. Пушкина будет закрыт для движения автотранспорта.

Автомобилистов просят обращать внимание на установленные временные дорожные знаки и заранее планировать свои маршруты в этом районе.