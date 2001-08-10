На Сахалине семьи с детьми могут получить маткапитал до 963 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отделение Социального фонда России по Сахалинской области предоставляет семьям более 40 мер поддержки. Помощь начинается ещё до рождения ребёнка и может продолжаться до окончания им школы или вуза.

Одна из первых мер – пособие по беременности и родам. В 2026 году его максимальный размер составляет около 955 тысяч рублей. Будущая мама также получает родовый сертификат – с его помощью оплачивают медицинские услуги в период беременности, родов и после рождения ребёнка, а также профилактические осмотры детей первого года жизни.

После рождения ребёнка родители могут оформить единовременное пособие. Оно предоставляется независимо от дохода семьи и выплачивается на каждого ребёнка. Право на выплату имеют также усыновители, опекуны и приёмные родители. Одной из главных мер поддержки остаётся материнский капитал. В 2026 году его размер составляет 728,9 тысячи рублей на первого ребёнка и 963,2 тысячи – на второго, если семья ранее не получала маткапитал на первого. Средства можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей и другие цели.

С 1 июня 2026 года появилась ежегодная семейная выплата для работающих родителей с двумя и более детьми. Она позволяет вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц. Заявление можно подать до конца сентября. Как рассказали ТИА «Острова» в Отделении СФР по Сахалинской области, детям с инвалидностью предоставляют путёвки на санаторно-курортное лечение – не только ребёнку, но и сопровождающему. Фонд также берёт на себя расходы на проезд к месту лечения и обратно. Многие услуги оформляют проактивно, без обращения гражданина. Консультацию можно получить по телефону единого контакт-центра: 8 800 100 0001.