На Сахалине военнослужащие учатся разведке местности с помощью квадрокоптеров
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине для военнослужащих гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа, заключивших первые контракты с Минобороны России, стартовал курс подготовки операторов квадрокоптеров. Занятия проходят на полигоне «Троицкий».
До начала практических полётов бойцы обучаются пилотированию дронов на компьютерных симуляторах в специальном классе. Под руководством опытных инструкторов военнослужащие учатся самостоятельно собирать дроны из комплектующих, настраивать их и прошивать. Только после теоретического курса и получения навыков на симуляторе они приступают к практическим полётам на специальной площадке.
В поле операторы БПЛА тренируются преодолевать препятствия на высоких скоростях – то есть пилотировать квадрокоптеры в реальных условиях. Кроме того, им предстоит освоить навыки разведки местности и научиться выявлять позиции условного противника.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа, курс подготовки операторов БПЛА – часть программы боевой подготовки контрактников. Подобные занятия проводят регулярно, чтобы военнослужащие могли эффективно использовать беспилотники в современных условиях. Инструкторы отмечают высокий интерес бойцов к новому направлению и их стремление освоить технику на профессиональном уровне.
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