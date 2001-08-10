На Сахалине военнослужащие учатся разведке местности с помощью квадрокоптеров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине для военнослужащих гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа, заключивших первые контракты с Минобороны России, стартовал курс подготовки операторов квадрокоптеров. Занятия проходят на полигоне «Троицкий».

До начала практических полётов бойцы обучаются пилотированию дронов на компьютерных симуляторах в специальном классе. Под руководством опытных инструкторов военнослужащие учатся самостоятельно собирать дроны из комплектующих, настраивать их и прошивать. Только после теоретического курса и получения навыков на симуляторе они приступают к практическим полётам на специальной площадке.

В поле операторы БПЛА тренируются преодолевать препятствия на высоких скоростях – то есть пилотировать квадрокоптеры в реальных условиях. Кроме того, им предстоит освоить навыки разведки местности и научиться выявлять позиции условного противника.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа, курс подготовки операторов БПЛА – часть программы боевой подготовки контрактников. Подобные занятия проводят регулярно, чтобы военнослужащие могли эффективно использовать беспилотники в современных условиях. Инструкторы отмечают высокий интерес бойцов к новому направлению и их стремление освоить технику на профессиональном уровне.