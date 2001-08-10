Южно-Сахалинск вошёл в десятку финалистов конкурса "Семейная столица России"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске продолжается первый день работы комиссии всероссийского конкурса «Семейная столица России». Эксперты высоко оценили социальную инфраструктуру города.
Комиссия посетила Сахалинский областной реабилитационный центр, социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Маячок» и реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями «Преодоление». Председатель движения «Стройная Россия» Ольга Ванатова отметила, что объекты произвели положительное впечатление, особенно «Маячок» – его коллектив с душой и профессионализмом подходит к реабилитации детей. Эксперт взяла на заметку несколько программ адаптации.
Один из критериев конкурса – социальные сервисы для семей с детьми. В Южно-Сахалинске на базе центра «Маячок» работают пункты проката предметов первой необходимости и детского инвентаря. Семьи в трудной ситуации, студенческие семьи и семьи с детьми-инвалидами могут временно получить коляски, санки, кроватки, стульчики для кормления и другие предметы. Прокат средств реабилитации для детей-инвалидов ведёт Центр социального обслуживания населения – в прошлом году выдали более 1800 технических средств.
Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, эксперты отметили слаженную работу городских служб. Руководитель дирекции конкурса Наталья Жадунова подчеркнула, что Сахалин соответствует критериям, а у сотрудников учреждений горят глаза. В ближайшие дни комиссия осмотрит объекты образования и здравоохранения, оценит транспортную доступность и меры поддержки семей. Имя города, который получит звание «Семейная столица России», станет известно в октябре.
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