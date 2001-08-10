Более 70 вахтовых вакансий предложили сахалинцам на портале

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На портале «Работа в России» сахалинцам предложили более 70 вакансий с вахтовым методом работы. Работодатели ищут водителей грузовых автомобилей, матросов, сварщиков, монтажников, механиков, электрогазосварщиков и других специалистов.

Некоторые компании предлагают высокие зарплаты. Например, ООО «ВГК Транспортные Системы» готово платить мастеру участка 345 тысяч рублей, электромонтажнику – 327 тысяч. В ООО «Угольный морской порт Шахтерск» докеру-механизатору предлагают 306 тысяч рублей.

Как рассказали ТИА «Острова» в Кадровом центре «Работа России» Сахалинской области, интерес к вахтовому формату заметно вырос. В этом году таким способом трудоустроились 56 человек против девяти годом ранее. Сейчас вахтовую занятость рассматривают ещё 384 соискателя. Для части жителей это возможность увеличить доход, не меняя постоянное место жительства.

Карьерные консультанты помогают подобрать подходящие предложения с учётом опыта, квалификации, условий труда и зарплатных ожиданий. При необходимости специалисты помогают подготовиться к собеседованию и определить, каких навыков или документов не хватает для конкретной вакансии.