Власти Камчатки хотят запретить оставлять электросамокаты где попало

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Любителей бросать электросамокаты у подъездов, на газонах и тротуарах в камчатской столице хотят наказывать. Что это будет за наказание, пока не уточняется, сообщает ИА «Кам 24».

Власти краевой столицы объявили о проведении общественных слушаний. На них планируют утвердить список мест, где оставлять средства индивидуальной мобильности (СИМ) будет категорически запрещено. В проекте поправок в Правила благоустройства эти места перечислены:

- на проезжей части автомобильных дорог, в арках зданий и во внутриквартальных проездах;

- на газонах, цветниках, зонах озеленения;

- в зонах отдыха, на детских и спортивных площадках;

- на автомобильных парковках;

- на расстоянии менее 5 метров от светофоров, дорожных знаков, окон зданий и витрин торговых предприятий;

- на остановках (не ближе, чем в 5 метрах) и тротуарах, если ширина прохода составляет менее 1,5 метра;

- в зонах проведения любых работ;

- в местах проведения массовых мероприятий.

Ответственность за нарушения, если поправки примут, будет лежать на собственниках СИМ. Что касается самокатов, сдаваемых в аренду, то практика других регионов показывает, что штраф получает компания, владеющая СИМ, а после выставляет счет тому, кто самокат, гироскутер или сигвей бросил в неположенном месте.